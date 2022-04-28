Пекин, 28 апреля, 2022, 03:10 — ИА Регнум. Китай примет меры для поддержки индустрии электромобилей, включая продление льготной политики в отношении налога на покупку электромобилей, сообщило Министерство промышленности и информационных технологий Китая, передает агентство Синьхуа.

Электромобиль

Сотрудник министерства Ло Цзюньцзе заявил на пресс-конференции, что страна продолжит экспериментальные испытания новых моделей электромобилей с заменой батарей на фоне усилий по стабилизации промышленности и цепочки поставок. По словам Ло, сектор электромобилей в Китае вступил в крупномасштабную стадию высокоскоростного развития. Вероятно, в 2022 году он сохранит высокие темпы расширения.

Чиновник, однако, отметил, что отрасль также сталкивается с такими проблемами, как вспышки COVID-19, рост цен на сырье и нехватка автомобильных чипов.

По словам Ло, чтобы помочь производителям решить эти проблемы, министерство разработает дорожную карту для низкоуглеродного развития автомобильной промышленности, будет поощрять интеграцию электрификации автомобилей и интеллектуальных технологий, а также повышать безопасность и адаптацию к низким температурам аккумуляторов.

По данным министерства, за первые три месяца этого года розничные продажи и производство электромобилей в Китае составили около 1,26 млн единиц и 1,29 млн единиц соответственно, что на 140% больше в годовом исчислении.