Пекин, 28 апреля 2022, 03:07 — REGNUM Центр исследований зеленых финансов Университета Цинхуа (CGFR) опубликовал новый отчет, нацеленный на то, чтобы призвать корпорации и финансовые учреждения учитывать климатические риски в своих процессах принятия решений, сообщает агентство Синьхуа.
Согласно пресс-релизу, в отчете, озаглавленном «Оценка климатических рисков в Азии», раскрываются различные методологии и подходы к анализу климатических рисков, рассматриваются ограничения текущей практики и намечаются области возможностей.
Хотя существующие инструменты полезны, анализ рисков, связанных с климатом, все еще находится в зачаточном состоянии, и методологии постоянно обновляются, чтобы обеспечить более детальный анализ.
В отчете отмечается, что активное решение экологических, социальных и управленческих вопросов и участие в инициативах по раскрытию информации приведут к снижению системных рисков, что приведет к повышению доверия инвесторов и может усилить конкурентные преимущества бизнеса.
Отчет был представлен на сессии Ecosperity Conversations, проведенной в партнерстве с саммитом CleanEnviro в Сингапуре 2022.