Вашингтон, , 03:04 — REGNUM Посетить с визитом Южную Корею и Японию планирует в мае президент США Джозеф Байден. Об этом 27 апреля сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в своём письменном заявлении.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточнила Псаки, визиты в Южную Корею и Японию состоятся в период с 20 по 24 мая. По словам пресс-секретаря Белого дома, американский лидер отправится в эти страны Азии, чтобы «еще больше углубить связи между нашими правительствами, экономиками и людьми». В рамках визита запланирована встреча с лидерами Южной Кореи и Японии.

В документе сказано, что целью визита является обсуждение возможностей для углубления «жизненно важных отношений» в области безопасности, укрепления экономических связей, расширения дальнейшего сотрудничества.

Также, как отметила Псаки, в Токио запланирована встреча глав государств Четырехстороннего диалога по безопасности (Quadrilateral Security Dialogue, Quad), в который входят Япония, Австралия, Индия и США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден принял приглашение израильского премьер-министра Нафтали Беннета посетить Израиль.

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