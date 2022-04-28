Москва, , 03:09 — REGNUM Арбитраж Москвы отказал Минобороны России во взыскании более 178 млн рублей с ОАО «Российские железные дороги» и ЗАО «Специальное конструкторское бюро». Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Суд

В карточке дела появилась запись судьи Бушкарева — «в иске отказать полностью», но само решение пока не доступно для ознакомления.

Напомним, спор начался в декабре 2021 года. Речь шла о взыскании 178 361 688 рублей. В качестве третьего лица в спор пригласили страховую компанию «Ингосстрах».

Детали спора пока не сообщались. Между тем истца с РЖД связывают несколько государственных контрактов.

Это не единственный спор между министерством и РЖД. Так только за апрель 2022 года они подали друг к другу порядка 17 исков, часть из которых рассмотрят в упрощенном порядке. Например, 19 апреля ведомство потребовало с железнодорожной компании более 2,65 млн рублей. Заявление не принято пока к производству и дата слушания не назначена.