Сантьяго, , 02:55 — REGNUM Один человек погиб в результате штормов в Чили, обрушившихся на южные регионы страны. Об этом сообщает управление по чрезвычайным ситуациям при чилийском МВД.

Шторм Godunderstands.americanbible.org

Сообщается, что на автомобиль мужчины в регионе Араукания упала опора линии электропередач, сбитая вырванным из земли деревом. Мужчина от полученных травм скончался. Также в регионах Араукания, Био-Био и Ньюбле от непогоды оказались повреждены 143 жилых дома. Кроме того, в шести регионах дороги оказались заблокированными в результате наводнений и падения деревьев.

По предварительным данным, в результате стихийных бедствий пострадали десятки человек. Подробностей об этом пока не сообщается.