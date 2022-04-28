Петропавловск-Камчатский, , 02:50 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском из-за циклона, который принёс в регион дождь, мокрый снег и пургу, в школах отменили уроки и для второй смены. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы.

Школа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ранее администрация объявила, что во всех школах Петропавловска-Камчатского в связи с неблагоприятными погодными условиями 28 апреля отменяются занятия первой смены.

По информации метеорологов, в городе в настоящее время идёт дождь со снегом. Скорость северо-восточного ветра достигает 7−8 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, к берегам Камчатки ночью 28 апреля подошёл тихоокеанский циклон. Первыми удар непогоды ощутили на себе жители южной и восточной частей Камчатки: в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, Елизовском, Усть-Большерецком и Мильковском районах ожидаются дождь, мокрый снег, сильный ветер и гололедица.

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