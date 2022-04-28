Южно-Сахалинск, , 02:50 — REGNUM Оператор «Сахалин-1» компания Exxon Mobil в среду 27 апреля объявила форс-мажорные обстоятельства для своих операций по проекту в островном регионе России, сообщило агентство Reuters.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

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Из-за введённых санкций становится всё труднее отгружать сырую нефть. Ежедневно с проекта «Сахалин-1» отгружается на экспорт около 273 тыс. баррелей, которую поставляют в Южную Корею, Японию, Австралию, Таиланд и США.

«Как оператор «Сахалина-1», мы обязаны обеспечивать безопасность людей, защиту окружающей среды и целостность операций», — сообщила пресс-секретарь Exxon Джули Кинг.

Известно, что Exxon Mobil, а также японский консорциум по разработке нефти и газа на Сахалине и индийская нефтегазовая корпорация, испытывают сложности с фрахтованием танкеров для доставки нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, ни одна из компаний с иностранным участием, а таких на Сахалине на 1 января 2022 года зарегистрировано 378, не уведомляла официально о своём выходе из проектов, об этом в ходе прямой линии 13 апреля заявил губернатор островного региона Валерий Лимаренко.