Вашингтон, 28 апреля, 2022, 02:48 — ИА Регнум. В общей сложности $670 млн будут выделены на международную продовольственную помощь американским министерством сельского хозяйства и Агентством США по международному развитию, 27 апреля агентство Reuters со ссылкой на заявления ведомств.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Деньги

При этом $282 млн будут выделены через Гуманитарный фонд Билла Эмерсона, а также стратегический резерв товаров и денежных средств Соединенных Штатов. Указанные средства пойдут на оказание экстренной помощи жителям Йемена, Кении, Сомали, Судана, Эфиопии и Южного Судана.

Кроме того, министерство сельского хозяйства предоставит еще $388 млн для покрытия транспортных и других расходов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта Белый дом объявил, что выделяет дополнительно $1 млрд на продовольственную помощь Украине.