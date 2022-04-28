Вашингтон, , 02:43 — REGNUM Вопрос об обмене осуждённого в России американского гражданина Тревора Рида на гражданина РФ Константина Ярошенко был поднят президентом США Джозефом Байденом три месяца назад. Такое утверждение сделал сам американский лидер, сообщает 27 апреля пресс-пул Белого дома.

Джо Байден Whitehouse.gov

Журналисты обратились к президенту США с просьбой рассказать подробности операции по освобождению Рида. В ответ глава Белого дома заявил, что вопрос был поднят им лично три месяца назад.

«Я это сделал. Я поднял этот вопрос», — сказал Байден.

Напомним, МИД России сообщил журналистам 27 апреля, что обмен американца Рида на гражданина России Ярошенко состоялся в результате переговорного процесса.

Лётчик Ярошенко был приговорён в США к тюремному заключению по обвинению в причастности к контрабанде крупной партии наркотиков. Согласно приговору суда, Ярошенко предстояло провести в американской тюрьме 20 лет, сам он отрицал свою вину, а дело называл сфабрикованным.

Студент из Техаса Рид был признан виновным в 2020 году Головинским судом в нападении на сотрудников полиции и приговорён к девяти годам лишения свободы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден рассказал о переговорах по обмену Ярошенко на Рида и уточнил, что ему пришлось принять ряд непростых решений, которые дались нелегко.

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