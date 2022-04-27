Красноярск, 28 апреля, 2022, 02:38 — ИА Регнум. В четверг, 28 апреля, в Красноярске переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +17… +19 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин Красноярск. Конец апреля. Первая бабочка

В 06:30 на Театральной площади было +3 °C.

Ночью с 28 на 29 апреля ожидается до +6… +8 °C, переменная облачность, без осадков.

Скорость юго-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 13 м/с. Давление — 745 мм рт. ст.

В пятницу, 29 апреля, в Красноярске до +18… +20 °C, облачно, без осадков. Ночью — до +12… +14 °C.

В субботу, 30 апреля, в Красноярске ожидается до +21… +24 °C днём и до +8… +10 °C ночью. Облачно, небольшой кратковременный дождь.

28 апреля на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидаются порывы южного ветра 15−20 м/с, местами до 22−27 м/с, сильный снег, метель. На севере центральных районов Красноярского края на дорогах местами гололедица. В горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, в национальном парке «Красноярские Столбы» с 29 апреля в связи с критической пожароопасной ситуацией вводится ограничение на посещение.