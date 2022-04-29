Тбилиси, , 00:08 — REGNUM Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили вместе со своими детьми побывал в столичной школе, в которой недавно был открыт украинский сектор, сообщает 27 апреля gov. ge.

Ираклий Гарибашвили и Михаил Чхенкели в школе № 41 Gov.ge

«Наше население, наши люди делают всё возможное, мы на первом месте среди 190 стран, которые отправили в Украину больше всего гуманитарных грузов, более 500 тонн грузов отправили наши люди, это подарок грузинского народа и помощь украинскому народу. Конечно, мы выразим нашу максимальную поддержку и внимание гражданам Украины, которые находятся в Грузии, и эта поддержка будет продолжаться и в будущем», — сказал Гарибашвили.

Глава правительства лично поинтересовался условиями обучения на украинском секторе и пообщался с учениками.

Согласно решению премьер-министра Ираклия Гарибашвили, всем ученикам украинского сектора государственной средней школы № 41 имени Михаила Грушевского были розданы тетради и пасхальные подарки.

Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели проинформировал главу правительства об условиях обучения и отметил, что команда министерства в результате напряженной работы за две недели восстановила сектор украинского языка в школе № 41, который не функционировал с 2011 года. Процесс изучения украинского языка будет вестись на секторе с первого по 11 класс. Ученики познакомились с кабинетом украинского языка и литературы, который оснащен детской и юношеской украинской литературой.

В тесном сотрудничестве с посольством Украины в Грузии были отобраны квалифицированные преподаватели по всем предметам. Среди них как недавно прибывшие из Украины, так и местные украиноязычные специалисты. Правительство Грузии выплачивает учителям заработную плату в соответствии с почасовой нагрузкой, предусмотренной национальной учебной программой.

Сегодня 211 учеников изъявили желание учиться на украинском секторе. Их число растет с каждым днем.

Министерство образования и науки обеспечило всех учащихся необходимыми школьными учебниками и книгами. В соответствии с соглашением, подписанным между министерством и операторами мобильной связи, учащиеся пользуются льготными условиями пакета мобильного интернета.

Следует отметить, что по решению правительства Грузии учащиеся, которые в результате боевых действий на Украине не могут продолжать общее образование в украинских школах и выражают желание продолжить учёбу в Грузии, зачисляются в школы в упрощенном порядке. По текущим данным, в Тбилиси и регионах в школы зачислено уже 668 учеников разного возраста.

Напомним, что 41-я средняя школа в 1999 году при поддержке тогдашних президентов Эдуарда Шеварднадзе и Леонида Кучмы получила статус украинской и стала именоваться школой имени Михаила Грушевского. Однако в 2012 года украинский статус школы был ликвидирован, так как он не соответствовал стандартам грузинской школьной программы.