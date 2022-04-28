Вашингтон, , 02:24 — REGNUM Коммерческие запасы нефти в США увеличились на 691 тысячу баррелей с 16 по 22 апреля и составили 414,424 млн баррелей, 27 апреля сообщило на своем сайте американское министерство финансов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Вместе с тем опрошенные агентством Bloomberg эксперты ожидали, что размеры нефтяных резервов в стране останутся на прежнем уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта глава Белого дома Джо Байден заявил, что США будет каждые сутки использовать по 1 млн баррелей в течение следующих шести месяцев.

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