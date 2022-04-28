Вашингтон, , 02:19 — REGNUM Вопрос о включении России в список стран-спонсоров терроризма рассматривают в Соединённых Штатах. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен во время слушаний в сенате.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

В свою очередь, член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев («Единая Россия») пояснил в беседе с РИА Новости, что решение США внести Россию в подобный список будет расценено как намерение прекратить диалог.

По мнению Шхагошева, любой список стран-спонсоров терроризма будет фейковым, если его не будут возглавлять США. По мнению депутата, именно США стояли у истоков создания двух самых известных опаснейших террористических организаций в новейшей истории — «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поэтому точно не Вашингтон может говорить о создании списка стран-спонсоров терроризма.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала пропагандистским ходом заявления из Вашингтона о том, что Россия может быть признана государством-спонсором терроризма.

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