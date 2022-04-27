Вашингтон, 28 апреля, 2022, 02:15 — ИА Регнум. Соединенные Штаты оставили в Афганистане военное оборудование на общую сумму более $7 млрд после вывода своих войск, передает телеканал CNN со ссылкой на отчет минобороны США.

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

По его данным, с 2005 по 2021 год США передали афганским властям оборудование на сумму $18,6 млрд. При этом часть из этого оборудования, стоимость которого оценивается в $7,12 млрд, осталось на афганской территории после вывода американского военного контингента. Телеканал отмечает, что всё это оборудование досталось афганскому радикальному движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В частности, исламисты заполучили американские боевые самолеты, автомобили, стрелковое оружие, боеприпасы, средства связи и другое оборудование. При этом США не собираются возвращаться на афганскую территорию для вывоза или уничтожения этого оборудования.