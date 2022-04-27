Киев, 28 апреля, 2022, 02:06 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл на Украину, чтобы встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом глава организации сообщил 27 апреля в своем микроблоге.

UN Photo/Mark Garten Антониу Гутерреш

Кроме того, он должен провести встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, а также с сотрудниками структур ООН в Киеве.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля Антониу Гутерреш провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве. После он направился в Польшу, где встретился с польским лидером Анджеем Дудой.