Нью-Йорк, США, , 01:55 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 27 апреля разнонаправленно на фоне позитивной информации из КНР о планах поддержки экономики. Символически потерял Nasdaq.

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 61,75 пункта (0,19%), до уровня 33 301,93 пункта. S& P 500 подорожал на 8,76 пункта (0,21%), до уровня 4183,96 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на символические 1,81 пункта (0,01%), до уровня 12 488,93 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,20 (0,20%), до уровня $101,90 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 26 апреля снижением на фоне роста инфляционных рисков, новой вспышки COVID-19 в Китае и ожидания майского заседания ФРС.

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