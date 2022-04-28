Вашингтон, , 01:43 — REGNUM Глава Белого дома Джо Байден сделал новую оговорку, назвав сенатором министра образования США Мигеля Кордону. Об этом американский лидер сказал 27 апреля в ходе выступления в Вашингтоне.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я должен прислушиваться ко всем вам. Я знаю, что так делает сенатор Кордона», — заявил президент.

Так он обратился к американским педагогам, которые были приглашены на прием в Белый дом. В продолжении выступления Байден назвал должность министра правильно.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта, в ходе речи в Конгрессе США, Джо Байден оговорился, назвав жителей Украины «иранцами».

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