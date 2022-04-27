Вашингтон, 28 апреля, 2022, 01:43 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден сделал новую оговорку, назвав сенатором министра образования США Мигеля Кордону. Об этом американский лидер сказал 27 апреля в ходе выступления в Вашингтоне.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Я должен прислушиваться ко всем вам. Я знаю, что так делает сенатор Кордона», — заявил президент.

Так он обратился к американским педагогам, которые были приглашены на прием в Белый дом. В продолжении выступления Байден назвал должность министра правильно.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта в ходе речи в Конгрессе США Джо Байден оговорился, назвав жителей Украины «иранцами».