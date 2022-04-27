Гавана, 28 апреля, 2022, 01:33 — ИА Регнум. Центробанк Кубы начнет выдавать лицензии юридическим лицам на использовании криптовалюты для финансовых операций. Об этом сообщает портал Cubadebate.

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По его данным, срок действия лицензии — один год с возможностью однократного продления. Такие документы будут выдавать физическим и юридическим лицам, ведущим хозяйственную деятельность на кубинской территории. Предполагается, что выдача лицензий начнется 16 мая.

Отмечается, что Куба решила законодательно урегулировать работу с криптовалютами на фоне экономических проблем, вызванных пандемией коронавирусной инфекции и торговой блокадой США. Власти республики отмечают, что с 2020 года ВВП страны сократился на 13%.