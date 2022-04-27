Петропавловск-Камчатский, 28 апреля, 2022, 01:33 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском из-за пурги в школах отменили уроки для всех классов первой смены. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

администрация Петропавловска-Камчатского «Сегодня, 28 апреля, в связи с неблагоприятными погодными условиями занятия первой смены во всех классах школ Петропавловска-Камчатского отменены».

По информации метеорологов, в городе в настоящее время идёт дождь со снегом. Скорость ветра достигает 7−8 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, к берегам Камчатки ночью 28 апреля подошёл тихоокеанский циклон. Первыми удар непогоды ощутили на себе жители южной и восточной частей Камчатки: в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, Елизовском, Усть-Большерецком и Мильковском районах ожидаются дождь, мокрый снег, сильный ветер и гололедица.