Тбилиси, 28 апреля 2022, 11:09 — REGNUM Согласно проведённому в Грузии Международным республиканским институтом США (организация, признанная в РФ нежелательной) опросу, главной угрозой экономике страны большинство респондентов посчитало Россию, сообщает 27 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».
Так думает 83% опрошенных.
5% считает, что угрозу для экономики Грузии представляет Турция.
4% — США
2% — Китай
1% — Армения
1% — Азербайджан
Кроме того, согласно опросу, проведенному в марте 2022 года, 62% респондентов полностью или частично поддерживают диалог с Россией, 36% полностью или частично выступают против.
В июне 2021 года диалог с Россией полностью или частично поддержали 78% респондентов, полностью или частично выступили против — 20%;