Тбилиси, 28 апреля, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Согласно проведённому в Грузии Международным республиканским институтом США (организация, признанная в РФ нежелательной) опросу, главной угрозой экономике страны большинство респондентов посчитало Россию, сообщает 27 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Во всём виноваты русские!»

Так думает 83% опрошенных.

5% считает, что угрозу для экономики Грузии представляет Турция.

4% — США

2% — Китай

1% — Армения

1% — Азербайджан

Кроме того, согласно опросу, проведенному в марте 2022 года, 62% респондентов полностью или частично поддерживают диалог с Россией, 36% полностью или частично выступают против.

В июне 2021 года диалог с Россией полностью или частично поддержали 78% респондентов, полностью или частично выступили против — 20%;