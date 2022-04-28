Эр-Рияд, , 01:08 — REGNUM Сумма в размере €66 млн будет выделена Саудовской Аравией и Францией в качестве дополнительной экономической помощи Ливану, 27 апреля сообщило Саудовское агентство печати.

Бейрут Цитата из к/ф «Капернаум». реж. Надин Лабаки. 2019. Ливан, Франция, США

Соответствующий меморандум подписали министерство иностранных дел Франции, Французское агентство развития подписали меморандум о взаимопонимании и Центр гуманитарной помощи и гуманитарных операций имени короля Салмана.

€36 млн из этой суммы будут перечислены саудовской стороной. Указанные средства направят на закупку продовольствия и поддержку системы здравоохранения Ливана. Еще €30 млн предоставит Франция на развитие гуманитарных проектов, сообщило посольство Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта власти ЕС арестовали банковские счета, принадлежащие членам правительства Ливана в рамках уголовного дела о растрате государственных средств.

Читайте ранее в этом сюжете: В ЕС арестовали активы чиновников Ливана на сумму $132 млн