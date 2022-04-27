Троицк, Челябинская область, 10 апреля, 2024, 15:57 — ИА Регнум. В городе Троицке Челябинской области неизвестный изнасиловал 16-летнюю девочку на улице и пытался надругаться над женщиной. Об этом 10 апреля сообщил Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Отмечается, что инцидент произошёл в районе Жирового комбината. Злоумышленник сначала приставал к женщине, но та от него отбилась. После этого он надругался над школьницей.

По словам очевидцев, предполагаемому преступнику на вид 30–35 лет, он носит небольшую бороду, его рост — около 175 см.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как предполагаемый преступник, одетый в камуфляжную одежду, скрывается с места преступления.

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Как сообщало ИА Регнум, 19 марта в подмосковном Красногорске задержали 33-летнего сатаниста и сторонника нацистской идеологии, которого подозревают в изнасиловании 14-летней девочки. Мужчина с 14 сентября по 31 октября 2022 года совершал в автомобиле насильственные действия сексуального характера в отношении 14-летней девочки. Через продолжительное время она обратилась в правоохранительные органы. Помимо этого, он нападал на случайных людей на улице и угрожал расправой тем, кто оскорблял его в соцсетях. Возбуждено уголовное дело.