Яунде, , 01:05 — REGNUM Силовики Камеруна задержали не менее 22 нелегальных лесорубов в Крайнесеверном регионе страны, сообщает пресс-служба камерунского правительства.

Лесоруб

Сообщается, что подозреваемых задержали в ходе спецоперации в Гаме 27 апреля в 50 километрах от национального парка Ваза. В ходе операции у подозреваемых были изъяты древесина и уголь в крупных размерах.

«Операция прошла успешно благодаря помощи местного населения. Мы продолжим защищать наши леса и окружающую среду», — добавили в правительстве Камеруна.

Отмечается, что подозреваемые предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности за преступления. В правительстве добавили, что с 2019 года в Крайнесеверном регионе Камеруна фиксируется значительное снижение площади лесов. Это связано как с нелегальной вырубкой деревьев, так и с лесными пожарами.