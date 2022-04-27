Варшава, 28 апреля, 2022, 00:59 — ИА Регнум. Студия Techland опубликовала примечания к очередному обновлению игры Dying Light 2: Stay Human. Об этом 27 апреля сообщил портал Game Informer.

Dyinglightgame.com Игра Dying Light 2: Stay Human

Отметим, что патч вносит в игру существенные изменения, которые не касаются нового режима New Game Plus. Разработчики, в частности, скорректировали многие моменты игрового процесса, исправили несколько десятков ошибок кооперативного режима и добавили различные нововведения в систему взаимодействия игрока с миром Dying Light 2.

Что касается режима New Game Plus, то он будет интересен тем, кто уже прошёл сюжетную кампанию. В нём появятся новые ингибиторы (очки для улучшения характеристик персонажа), новые платиновые достижения и многое другое.

Напомним, релиз Dying Light 2: Stay Human состоялся 7 декабря 2021 года. Ранее Techland объявила, что за 24 дня после релиза игры продала в мире более 5 млн её копий.