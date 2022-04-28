Херсон, Украина, 28 апреля 2022, 00:47 — REGNUM Телевизионная вышка в Херсоне выстояла после ракетного удара со стороны украинских карателей, сообщает РИА Новости.
Сообщается, что телевышка, которая ведет вещание российских каналов в населенных пунктах Херсонской области не получила серьезных повреждений. Местные жители отмечают, что каналы российского телевидения продолжают свое вещание в регионах.
Ранее сообщалось, что украинские каратели выпустили по Херсону три тактические ракеты «Точка-У». По предварительным данным, две из них удалось сбить российскими средствами противовоздушной обороны. Пока сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. На месте специалисты оценивают ущерб, нанесенных обстрелами украинских боевиков.