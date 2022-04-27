Херсон, 28 апреля, 2022, 00:47 — ИА Регнум. Телевизионная вышка в Херсоне выстояла после ракетного удара со стороны украинских карателей, сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Сообщается, что телевышка, которая ведет вещание российских каналов в населенных пунктах Херсонской области, не получила серьезных повреждений. Местные жители отмечают, что каналы российского телевидения продолжают свое вещание в регионах.

Ранее сообщалось, что украинские каратели выпустили по Херсону три тактические ракеты «Точка-У». По предварительным данным, две из них удалось сбить российскими средствами противовоздушной обороны. Пока сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. На месте специалисты оценивают ущерб, нанесенных обстрелами украинских боевиков.