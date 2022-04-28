Вашингтон, 28 апреля, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Американский рэпер Pusha T (Терренс Леварр Торнтон) рассказал о том, кого считает лучшим рэп-исполнителем всех времён. Об этом сообщило издание Complex 27 апреля.

Скриншот YouTube Pusha T

По мнению музыканта, величайшим рэп-артистом является Jay-Z (Шон Кори Картер), творчеством которого он вдохновлялся на старте карьеры. К слову, в новом альбоме Pusha T также появилась их совместная работа.

Напомним, что 22 апреля состоялась премьера нового альбома Pusha T под названием It’s Almost Dry. Пластинка включила в себя 12 треков, а среди гостей оказались Канье Уэст (Йе), Jay-Z, Lil Uzi Vert (Саймир Вудс) и многие другие.