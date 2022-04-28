Роквилл, США, , 00:40 — REGNUM Bethesda, ранее объявившая о закрытии проекта своего лончера (программа для запуска видеоигр на ПК), напомнила геймерам, что им нужно перенести учётные записи на другую платформу. Информация была опубликована 27 апреля на сайте компании.

Fallout Bethesda Game Studios

Разработчики сообщили, что пользователи могут перенести из Bethesda Launcher в сервис Steam свою библиотеку игр, а также все DLC (загружаемые дополнения), виртуальную валюту, внутриигровые предметы и список друзей. Они могут сделать это до 11 мая 2022 года. Впоследствии лончер перестанет предоставлять доступ к играм Bethesda.

Отметим, что те игроки, которые по какой-то причине пропустят сроки, смогут перенести учётные записи в Steam с сайта Bethesda. net. Компания отметила, что перенос контента некоторых игр может показать кому-то сложным, в связи с этом она опубликовала подробные инструкции, а также предоставила геймерам специальные инструменты.

Напомним, о закрытии проекта Bethesda Launcher компания объявила 7 апреля 2022 года. Проект был запущен в 2016 году и изначально предоставлял доступ к онлайн-игре Fallout 4 и закрытой бета-версии коллекционной карточной игры The Elder Scrolls: Legends.

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