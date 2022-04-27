Ливерпуль, Великобритания, 28 апреля, 2022, 00:37 — ИА Регнум. 27 апреля в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» футбольный клуб «Ливерпуль» в первом матче полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 одержал уверенную победу над испанским «Вильярреалом». Основное время встречи завершилось со счетом 2:0.

Liverpoolfc.com Игроки «Ливерпуля»

Первый мяч на 53-й минуте встречи в свои ворота забил фланговый атакующий защитник сборной Эквадора Первис Эступиньян – 1:0. Через две минуты Садио Мане удвоил преимущество «мерсисайлцев», замкнув передачу Мохаммеда Салаха – 2:0.

Составы команд:

«Ливерпуль»: Алиссон Беккер, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд (Джозеф Гомес, 81’), Фабиньо, Тьяго Алькантара, Джордан Хендерсон (Наби Кейта, 72’), Садио Мане (Диогу Жота, 72’), Мохаммед Салах, Луис Диас (Дивок Ориги, 81’).

«Вильярреал»: Херонимо Рульи, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Хуан Фойт, Первис Эступиньян (Ману Тригерос, 72’), Даниэль Парехо (Серж Орье, 72’), Этьен Капу, Джованни Ло Чельсо, Франсис Коклен (Альфонсо Педроса, 57’), Самуэль Чуквуэзе (Булае Диа, 72’), Арно Греневельд (Пако Алькасер, 86’).

Ответный матч состоится 3 мая в Вильярреале на стадионе «Ла Серамика». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.