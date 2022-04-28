Вашингтон, , 00:24 — REGNUM Французско-американская компания Coty, которая занимается производством косметических средств, приостанавливает свою деятельность в России. Об этом 27 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу организации.

Сальвадор Дали. Исчезающие образы. 1938

По информации СМИ, решение принято в рамках соблюдения антироссийских санкций. В 2021 году на РФ пришлось чуть более 3% всех продаж Coty.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта американская фармацевтическая компания Johnson & Johnson объявила о временном прекращении поставок средств личной гигиены в Россию.

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