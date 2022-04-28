Вашингтон, 28 апреля 2022, 00:02 — REGNUM Компания Netflix раскрыла дату релиза фильма «Дневная смена». Об этом 27 апреля пишет издание Deadline.
По словам представителей Netflix, премьера ленты состоится 12 августа 2022 года. Режиссёром фильма выступил Джей Джей Перри («Сошедшие в Ад»), а главную роль в нём исполнил Джейми Фокс.
Ранее Netflix представили список лент, которые выйдут летом 2022 года. Так, комедия Me Time с Кевином Хартом выйдет 26 августа 2022 года, а драма «Доводы рассудка» с Дакотой Джонсон увидит свет 15 июля 2022 года.
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