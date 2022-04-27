Вашингтон, 28 апреля, 2022, 00:02 — ИА Регнум. Компания Netflix раскрыла дату релиза фильма «Дневная смена». Об этом 27 апреля пишет издание Deadline.

Цитата из к/ф «Джанго освобожденный». реж. Квентин Тарантино. 2012. США Джейми Фокс в роли Джанго

По словам представителей Netflix, премьера ленты состоится 12 августа 2022 года. Режиссёром фильма выступил Джей Джей Перри («Сошедшие в Ад»), а главную роль в нём исполнил Джейми Фокс.

Ранее Netflix представили список лент, которые выйдут летом 2022 года. Так, комедия Me Time с Кевином Хартом выйдет 26 августа 2022 года, а драма «Доводы рассудка» с Дакотой Джонсон увидит свет 15 июля 2022 года.