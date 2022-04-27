Лос-Анджелес, США, 27 апреля, 2022, 23:56 — ИА Регнум. В сеть выложили анонсирующий трейлер игры Dreamlight Valley в жанре симулятора жизни, разработкой которой занимаются кинокомпания Disney и студия Gameloft. Ролик был опубликован 27 апреля на портале GamesRadar.

Walt Disney

Издание отметило, что проект похож на The Sims во вселенной мультфильмов Disney. Игра, которая будет распространяться бесплатно, предложит геймерам вернуть былую славу некоему поселению, в котором живут герои анимационных картин. По сюжету, в мире игры произошло странное событие под названием «Забвение» (The Forgetting) и только игрок сможет помочь знакомым персонажам справиться с произошедшим. Автор статьи отметил, что Dreamlight Valley во многом напоминает игру Disney Magic Kingdoms.

Для справки: Dreamlight Valley выйдет в формате раннего доступа летом 2022 года на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch и Mac. Ожидается, что полноценный релиз игры состоится в 2023 году.