Лос-Анджелес, США, 27 апреля, 2022, 23:54 — ИА Регнум. Американская индитроник-группа The Big Pink вернулась с первым за десять лет полноценным синглом. No Angels стал доступен на стриминговых платформах 27 апреля.

Скриншот NME Группа The Big Pink

Последним альбомом лондонцев была их вторая студийная работа 2012 года Future This. После ухода одного из участников дуэта Майло Корделла в 2013 году, в 2015 году группа опубликовала в интернете единственный трек Hightimes, анонсировав третий альбом, но он так и не вышел.

Теперь коллектив вернулся с превью будущего лонгплея и дозой своего инди-поп-шугейз звучания из их дебютного альбома 2008 года A Brief History Of Love.