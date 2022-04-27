Ростов-на-Дону, 27 апреля, 2022, 23:49 — ИА Регнум. Руководство футбольного клуба «Ростов» рассчитывает выкупить 26-летнего российского таранного форварда Николая Комличенко, права на которого принадлежат московскому «Динамо».

Алексей Колчин ИА REGNUM Николай Комличенко в атаке

В текущем сезоне Николай Комличенко, выступая за «Ростов» на правах аренды, принял участие в 25-ти турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Также российский нападающий получил три желтые карточки.

«Динамо» выкупило Комличенко у чешского футбольного клуба «Млада Болеслав» 25 января 2020 года за 3,5 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает форварда в 3 миллиона евро.