Тегеран, , 23:48 — REGNUM Иран и Китай пришли к выводу о необходимости расширить сотрудничество в военной сфере, заявил 27 апреля начальник штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Хосейн Багери.

Противостояние Ирана Иван Шилов © ИА REGNUM

Такое заявление он сделал в ходе визита министра обороны Китая Вэй Фэнхэ в Тегеран.

«На встрече с министром обороны Китая мы договорились расширять двустороннее сотрудничество на совместных военных учениях, обмен оперативным опытом, тренировки и другую совместную деятельность военных наших стран. Так мы сможем обеспечить большую безопасность обеих стран», — цитирует слова Багери телеканал «Аль-Арабийя».

Кроме того, президент Ирана Ибрагим Раиси на встрече с Вэй Фэнхэ охарактеризовал ирано-китайские отношения как стратегические, упомянув соглашение о сотрудничестве сроком на 25 лет, подписанное в марте 2021 года.

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