Колумбус, США, 27 апреля, 2022, 23:47 — ИА Регнум. Американский поп-панк-исполнитель Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) намекнул, что он может вернуться к рэпу на своем следующем альбоме после успешного перехода к карьере поп-панк-музыканта. Об этом 27 апреля артист рассказал в интервью пораталу Audacy Check.

NME Machine Gun Kelly

Альбом 2020 года Tickets To My Downfall дал Machine Gun Kelly его первый альбом номер один в США и первый альбом в жанре поп-панк после того, как он оставил карьеру рэпера. За ним последовал новый альбом Mainstream Sellout, вышедший 25 марта.

В новом интервью о своем будущем Келли сказал: «Я собираюсь записать рэп-альбом для себя. Ни по какой другой причине, ни для того, чтобы что-то доказать кому-то. Если я буду продолжать делать что-то, чтобы доказать что-то людям, я, во-первых, сведу себя с ума, а во-вторых, не смогу сделать хороший продукт».