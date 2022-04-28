Москва, 28 апреля 2022, 00:01 — REGNUM Российская певица Валерия (Валерия Перфилова) опубликовала видео на песню «Чтобы всё было хорошо». Об этом пишет информационное агенство InterMedia 27 апреля.
По сюжету клипа, артистка поёт рядом с таксофоном, а на другом конце провода оказываются люди с непростыми судьбами. Автором композиции стал продюсер Максим Фадеев.
Напомним, что в конце марта 2022 года появились слухи о возможном уходе Валерии со сцены. Супруг певицы Иосиф Пригожин заверил, что подобное может произойти в будущем.
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