Москва, 28 апреля, 2022, 00:01 — ИА Регнум. Российская певица Валерия (Алла Перфилова) опубликовала видео на песню «Чтобы всё было хорошо». Об этом пишет информационное агенство InterMedia 27 апреля.

Кадр из клипа «Чтобы всё было хорошо» Валерия

По сюжету клипа артистка поёт рядом с таксофоном, а на другом конце провода оказываются люди с непростыми судьбами. Автором композиции стал продюсер Максим Фадеев.

Напомним, что в конце марта 2022 года появились слухи о возможном уходе Валерии со сцены. Супруг певицы Иосиф Пригожин заверил, что подобное может произойти в будущем.