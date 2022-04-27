Москва, , 23:46 — REGNUM 24-летний центральный полузащитник ЦСКА и сборной России по футболу Ильзат Ахметов покинет московский клуб после завершения сезона на правах свободного агента.

ФК ЦСКА

Как сообщает издание Sport24, руководство «красно-синих» не планирует продлевать с Ахметовым контракт, рассчитанный до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Ильзат Ахметов принял участие в девятнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом, тремя результативными передачами и получил одну желтую карточку.

Ахметов выступает за ЦСКА с 26 июля 2018 года после перехода из казанского «Рубина» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость российского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 4,5 миллиона евро.