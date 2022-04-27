Челябинск, , 23:45 — REGNUM Табельное оружие применили бойцы Росгвардии, чтобы спасти жительницу Челябинска от напавшей на неё собаки, сообщили 27 апреля в пресс-службе регионального управления ведомства.

Собака Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Накануне, 26 апреля, бойцы группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии на маршруте патрулирования в Металлургическом районе Челябинска увидели, как лежащая на земле женщина пытается отбиться от напавшей на неё собаки.

Когда отогнать собаку не удалось, один из росгвардейцев выстрелил в воздух, животное испугалось и оставило женщину в покое. Однако собака успела покусать челябинку: она госпитализирована с рваными ранами руки и ноги.

Выяснилось, что у нападения собаки была предыстория. Пострадавшая за несколько минут до инцидента «оставила на входе в один из магазинов пакет с продуктами», а когда вернулась, увидела, «как другая женщина с собакой уносит оставленный ею пакет».

«На окрики остановиться и вернуть продукты та не реагировала, — сообщили в Росгвардии. — В ходе разбирательства между ними завязалась драка, в результате которой собака подозреваемой несколько раз укусила пострадавшую».

По предварительным данным, хозяйка собаки находилась в состоянии опьянения. Её задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Животное не пострадало.

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