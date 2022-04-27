Лос-Анджелес, США, 27 апреля, 2022, 23:43 — ИА Регнум. Дуэйн Джонсон заявил, что на создание образа антигероя Чёрного Адама его вдохновили картины с участием Клинта Иствуда. Об этом 27 апреля сообщает портал Comicbook.

Eva Rinaldi Дуэйн «Скала» Джонсон

Актёр рассказал, что когда он встретился с режиссёром Жауме Кольет-Серра около пяти лет назад, кинематографист спросил его, какой актёр Джонсону нравится больше всего. На это бывший рестлер ответил, что является поклонником Клинта Иствуда. «Я рад, что ты это сказал, потому что я вижу Чёрного Адама как Грязного Гарри в мире супергероев», — заявил ему на это Кольет-Серра.

Джонсон добавил, что Грязный Гарри в итоге стал для авторов картины «путеводной звездой». «Это действительно была сбывшаяся мечта, и я не могу дождаться, когда вы, ребята, увидите фильм», — сказал актёр.

Напомним, премьера кинокомикса «Чёрный Адам» состоится в США 21 октября 2022 года. В проекте кроме Дуэйна Джонсона участвуют Пирс Броснан, Элдис Ходж, Ной Сентинео, Квинтесса Суинделл и Сара Шахи.