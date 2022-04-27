Вулвергемптон, Великобритания, 27 апреля 2022, 23:42 — REGNUM Футбольный клуб «Вулверхэмптон», выступающий в Английской Премьер-лиге, ведет переговоры с испанской «Валенсией» на предмет трансфера 25-летнего флангового нападающего сборной Португалии Гонсалу Гедеша в ближайшее летнее трансферное окно.
По информации издание The Telegraph, «волки» готовы заплатить «летучим мышам» 18 миллионов евро. При этом трансферная стоимость Гонсалу Гедеша, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.
Гедеш выступает за «Валенсию» с 27 августа 2018 года после перехода из парижского клуба «Пари Сен-Жермен» за 40 миллионов евро. Текущее соглашение португальца с «летучими мышами» рассчитано до 30 июня 2023 года.
В текущем сезоне Гонсалу Гедеш принял участие в 31-м туре испанской Примеры 2021/22, в котором отметился одиннадцатью забитыми мячами и шестью результативными передачами.