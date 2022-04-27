Вулвергемптон, Великобритания, , 23:42 — REGNUM Футбольный клуб «Вулверхэмптон», выступающий в Английской Премьер-лиге, ведет переговоры с испанской «Валенсией» на предмет трансфера 25-летнего флангового нападающего сборной Португалии Гонсалу Гедеша в ближайшее летнее трансферное окно.

Гонсалу Гедеш Soccer.ru

По информации издание The Telegraph, «волки» готовы заплатить «летучим мышам» 18 миллионов евро. При этом трансферная стоимость Гонсалу Гедеша, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.

Гедеш выступает за «Валенсию» с 27 августа 2018 года после перехода из парижского клуба «Пари Сен-Жермен» за 40 миллионов евро. Текущее соглашение португальца с «летучими мышами» рассчитано до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Гонсалу Гедеш принял участие в 31-м туре испанской Примеры 2021/22, в котором отметился одиннадцатью забитыми мячами и шестью результативными передачами.