Сыктывкар, 27 апреля, 2022, 23:39 — ИА Регнум. Фонд содействия реформированию ЖКХ вдвое увеличил объем финансирования работ по переселению из аварийного жилья в Республике Коми. Об этом глава Коми Владимир Уйба сообщил в своем видеообращении «Вконтакте».

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«Фонд дополнительно выделил нам 2,9 млрд в дополнение к тем 2,1 млрд рублей, которые уже пришли в республику и распределены по муниципалитетам. В общей сумме будет 5 млрд рублей на расселение из аварийного жилья», — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в Коми произошло ЧП — в доме для переселенцев провалился пол, пострадали четыре человека.