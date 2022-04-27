Манчестер, Великобритания, 27 апреля, 2022, 23:37 — ИА Регнум. Завтра, 28 апреля, футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» в матче 37-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2021/22 примет лондонский «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

«Манчестер Юнайтед»

В последний раз «Манчестер Юнайтед» и «Челси» играли между собой 28 ноября 2021 года в матче тринадцатого тура чемпионата Англии. Тот матч завершился боевой ничьей со счетом 1:1, а забитыми мячами отметились Джейдон Санчо (50’) и Жоржиньо (69’ пенальти).

На данный момент «Челси», одержав девятнадцать побед и набрав 65 очков, занимает чистое третье место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22. «Манчестер Юнайтед» с 54-мя набранными очками располагается тремя позициями ниже.