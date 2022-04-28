28 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Алексей Соколов, , 08:42 — REGNUM Судебный процесс между американским актером Джонни Деппом и его бывшей женой Эмбер Хёрд собрал в себе всё необходимое для голливудского хита, за исключением хоть одного положительного персонажа, пишет колумнист Fox News Джонатан Турле. Возможно, комик Хенни Янгман был прав, когда говорил, что «рецепт счастливого брака остается секретом». Однако суд о клевете Хёрд предоставляет рецепт несчастного брака. В него входят такие вещи, как взаимная ругань, драки, швыряние предметов разного размера друг в друга и показательное соперничество. Американские инетрнет-пользователи решили обсудить ход суда под соответствующей публикацией.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я верю ему. Он проходит через это испытание, потому что, будучи невиновным человеком, он нацелен на то, чтобы очистить свое имя. Подумайте о том, какое возмущение вы бы испытали, если бы вас обвинили в подобных вещах, а вы были невиновны. Большинство людей хотели бы кричать о своей невиновности с крыш», — пишет AynRandFan241.

«Он разрушил свою собственную карьеру злоупотреблением алкоголем и наркотиками. Как это делали многие знаменитости в прошлом. У них есть видео и тексты от него, показанные в суде, подтверждающие ее утверждения. Думаю, он не рассчитывал на то, что все эти доказательства всплывут на поверхность. Теперь он похоронил себя», — отвечает skullringbiker.

«Итак, посмотрим, Леонардо Ди Каприо играет Деппа, а Дженнифер Лоуренс — Хёрд? Неинтересно. Судебная драма — это уже слишком», — указывает preservetherepublic.

«Я верю ему. У него неспокойная душа? Несомненно. Возвышается ли он до уровня совершенства? Очевидно, что нет. Но я верю, что его описание жены соответствует действительности. Если вы когда-нибудь смотрели на симптомы человека с нарциссическим или пограничным типом расстройства личности, то Херд очень хорошо подходит под это описание. Я знаю. У меня был опыт «наслаждения» компанией таких людей. Поверьте мне, это некрасиво и неприятно. Я думаю, что в этом случае он обладает значительным авторитетом», — делится macjig.

Эмбер Хёрд и Джонни Депп. 2015 GabboT

«Это напомнило мне «Войну роз» с Майклом Дугласом и Кэтлин Тернер», — вспоминает paultan397.

«Мы смотрим на живой рекламный трюк. Реалити-шоу в процессе. Вот и всё, что происходит», — пишет skylane182.

«Если жюри не понимает, что Депп ведет себя, будто он на сцене и играет, чтобы получить «Оскар» в виде 50 миллионов долларов, то они должны взять самоотвод и уйти домой. Он настолько очевиден, что это превращается в клоунское шоу. Хёрд просто сидит и выглядит как социопат, полностью способный сделать всё то, что, по словам Деппа, она сделала. Это пустая трата судебного времени», — указывает retepnavyocs335.

«Красавица и чудовище — только они постоянно меняются ролями. Не могу больше смотреть. Разница в возрасте в 23 года непреодолима. У нее глаза лгуньи, но и он носит маску. Я считаю, что 40% на ее стороне, но 60% на его стороне. Я бы не хотела быть рядом ни с одним из них», — комментирует bulldog2223.

«Привет. Мы два актера. Мы притворяемся, чтобы заработать на жизнь. Чуть больше ста лет назад мы жили в конюшнях вместе со скотом. Но с тех пор, как эти потрясающие корпорации стали просить нас продавать их продукцию в кино и на телевидении, у нас теперь есть собственные дома. Спасибо! И благодаря этому процессу, который, кстати, напоминает Netflix Original, мы заработаем еще денег. Даже домашний скот был бы шокирован!» — иронизирует dbforever.

«Это гонка на понижение: «Кто более самовлюбленный и жестокий». В фильме «Жемчужина Нила» есть фраза, где Майкл Дуглас и Кэтлин Тернер злобно спорят. Сцена завершается словами: «Ладно, это ничья». А затем они уходят», — напоминает yagottabkidding.

«Я уверен, что Голливуд или Netflix сделают из этого фильм, но он не станет хитом», — указывает ktbarr.

Напомним, Джонни Депп подал в суд на Эмбер Хёрд иск на сумму $50 млн, обвинив экс-супругу в клевете. Ранее Хёрд заявила, что Депп применяет к ней физическое насилие. Сторона актрисы в свою очередь подала встречный иск на сумму $100 млн. Сейчас судебный процесс находится на стадии перекрёстного допроса Деппа, в рамках которого актёр отвечает на вопросы адвокатов обеих сторон.

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