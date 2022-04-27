Лос-Анджелес, США, 27 апреля, 2022, 23:31 — ИА Регнум. Том Хиддлстон, исполняющий роль Локи в фильмах киновселенной Marvel, заявил, что понятия не имеет о том, появится ли его персонаж в картинах «Тор: Любовь и гром» и «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Об этом 27 апреля сообщил портал GamesRadar Plus.

Цитата из к/ф «Мстители» реж Джосс Уидон. 2012. США Локи — главный злодей

Актёр сказал об этом во время интервью, которое дал корреспондентам журнала Total Film. Он дал понять, что просто не знает, в какой фильм Marvel завтра вставит его героя. «Я живу под знаком вопроса. Это все неизвестно. Знаешь, раньше я думал, что могу предсказывать такие вещи, но я буквально понятия не имею», — сказал Хиддлстон. При этом актёр подчеркнул, что в данном случае он вовсе не поступает как Эндрю Гарфилд, который сознательно обманывал поклонников Человека-паука.

Напомним, Эндрю Гарфилд, желая сохранить секрет Marvel, публично солгал о том, что не участвует в проекте «Человек-паук: Нет пути домой». После премьеры картины актёр пояснил, что решил пойти на такой шаг, поскольку подумал, что этот вариант будет лучшим. Позже он рассказал, что ему удалось ввести в заблуждение даже Эмму Стоун, которая выступила его партнёршей в фильмах »Новый Человек-паук» и »Новый Человек-паук: Высокое напряжение».