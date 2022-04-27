Бергамо, Италия, , 23:29 — REGNUM 27 апреля в Бергамо на стадионе «Гевисс Стэдиум» футбольный клуб «Аталанта» в матче двадцатого тура итальянской Серии А 2021/22 сыграла вничью с туринским клубом «Торино». Основное время встречи завершилось со счетом 4:4.

«Торино» и «Сассуоло» Toro.it

Забитые мячи: Антонио Санабрия (4’ Деннис Прат) – 0:1, Луис Мурьель (18’ пенальти) – 1:1, Мартен де Рон (23’ Луис Мурьель) – 2:1, Саша Лукич (36’ пенальти) – 2:2, Саша Лукич (63’ пенальти) – 2:3, Ремо Фройлер (67’ автогол) – 2:4, Марио Пашалич (78’ Луис Мурьель) – 3:4, Луис Мурьель (84’ пенальти).

Составы команд:

«Аталанта»: Муссо, Паломино, Джимсити (Толои, 46’), Скальвини (Демирал, 68’), Фройлер (Пашалич, 68’), де Рон, Пессина (Бога, 68’), Хатебур, Дзаппакоста, Мурьель, Сапата (Малиновский, 79’).

«Торино»: Милинкович-Савич, Бремер, Зима (Джиджи, 84’), Родригес, Лукич, Пьяца (Брекало, 31’), Синго, Прат (Сек, 85’), Риччи (Побега, 59’), Айна, Санабрия (Пеллегри, 85’).

На данный момент «Аталанта» с пятнадцатью победами, девятью поражениями и 55-ю набранными очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Торино», набрав 44 очка, располагается на одиннадцатой позиции.